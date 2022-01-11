11.01.2022 21:31

По каким законам живет TikTok: перспективы продвижения для бизнеса

По каким законам живет TikTok: основная идея платформы, возможности для пользователей и перспективы продвижения для бизнеса.

В рейтингах самых скачиваемых приложений Google Play и App Store TikTok давно занимает одну из первых строчек. Конечно, до популярности таких мастодонтов, как Facebook, Instagram и Youtube приложению еще только предстоит дорасти. Однако, это вопрос времени: в отличие от Clubhouse, эта социальная сеть уже длительный период сохраняет тенденцию роста. Что собой представляет платформа, чем заманивает пользователей, и насколько эффективна реклама в TikTok? Давайте разбираться.

Содержание

В чем идея TikTok? Как работает TikTok: возможности для пользователей Подходит ли TikTok для бизнеса: перспективы продвижения

В чем идея TikTok?

Социальная сеть TikTok была запущена в 2016 году китайской компанией ByteDance под названием “Доуинь”. Всем известный бренд — это выпущенная позже версия приложения для мирового рынка, в которой отсутствуют цензурные ограничения, присущие Китаю.

По прошествии 5-ти лет сервис может похвастаться миллиардным количеством пользователей в месяц!

Принцип взаимодействия пользователей строится на создании и загрузке в ленту коротких видео (тиктоков) с музыкальным сопровождением и спецэффектами. Длительность роликов на заре существования TikTok составляла 15 секунд. Позже добавили 60 с., и уже в этом году выкатили обновление с возможностью загружать 3-х минутные видео. Идея в быстром поглощении контента: у пользователей каждая секунда на счету, им некогда смотреть более длинные форматы (как в Youtube). У автора тиктока есть лишь минута, чтобы удовлетворить запрос аудитории.

Интересно, что эта минута “подсаживает” пользователя на контент: за первым роликом следует второй, потом третий — и человек может провести за просмотром тиктоков до нескольких часов. Потому что каждая минута, каждый ролик приносит ему заряд удовольствия или пользы.

Как работает TikTok: возможности для пользователей

С самого начала своего существования TikTok стал магнитом для контент-мейкеров: создание и монтаж видео не требовали глубоких познаний в продакшене, мощной аппаратуры и продюсирования. Ролики снимались на камеру смартфона, а встроенный редактор позволял наложить фильтры, маски и спецэффекты.

Пользователям доступны режимы «реакция» — наложение на ролик изображения с камеры, чтобы продемонстрировать реакцию человека; и «дуэт» — склеивание тиктоков по горизонтали. Музыку к видео можно загрузить свою, или взять из библиотеки сервиса.

Для стимулирования авторов платформа самостоятельно обеспечивает просмотры роликов с новых каналов.

Одна из ключевых особенностей TikTok, определившая ее популярность — система «Рекомендации». Сервис на основании пользовательских интересов сам подбирает видео в ленту. Таким образом большая часть предлагаемого контента будет релевантна указанным предпочтениям.

Подходит ли TikTok для бизнеса: перспективы продвижения

Возрастающая популярность TikTok автоматически привлекает внимание собственников бизнеса и маркетологов. Однако для сегмента B2B социальная сеть будет бесполезной в плане продвижения — аудитория не соответствует.

Для сферы B2C сервис разработал набор рекламных инструментов и механик продвижения: хэштег челленджи, рекламные объявления в ленте и при запуске приложения, брендирование элементов видео.

Алгоритм продвижения стимулирует авторов делать контент разнообразным, и делать много: если первые ролики получили много реакций — лайков, репостов, комментариев, то далее TikTok будет сам продвигать такой канал.

Обновленный таргетинг обеспечивает тонкую настройку рекламных кампаний на релевантную аудиторию: пол, возраст, страна, язык, интересы, стоимость девайса, мобильный оператор, тип интернет-соединения и операционная система.

Сейчас активно разрабатываются инструменты для онлайн-магазинов в TikTok. Уже доступны продуктовые страницы и соответствующий тип рекламы Collection Ads.

Но главное — это аудитория. 47% украинских пользователей TikTok младше 24 лет, но уже совершеннолетние. Эти пользователи открыты для трендов, вирусного контента и новых механик. При этом они платежеспособны. Описанные выше инструменты позволяют бизнесу быстро находить своих сторонников и клиентов, автоматически отсеивая тех, кому это не интересно.