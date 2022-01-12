12.01.2022 06:32 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 12 января

В Харьков, как и во всю Украину, пришли морозы. После -7...-9 ночных, столбики термометра опустятся еще на пару градусов. Без существенных осадков.





На протяжении всего дня в городе ожилается облачная погода. Будет задувать порывистый северо-западный ветер. На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 12 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -9°...-11°C (ощущается как -15°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха928%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -10°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -13°...-14°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи сообщают, что 12 января 2022 года ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь ожидать не стоит.



Народные приметы. Днем стоит ясная погода – будет потепление.



Если пошел снег, то лето будет дождливым.



Если на ночном небе не будут светить звезды, то погода поменяется.