03.07.2021 15:36

TikTok головного мозга. Три подростка попали в полицию благодаря своему видео

Теперь за шалости дочерей придется нести ответственность их родителям.

Три несовершеннолетние жительницы пгт Новопокровка сняли дорожный знак 2.1 “Уступить дорогу” для видеоролика в социальной сети TikTok и выбросили его. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП Чугуевского района Харьковской области.

Участковые офицеры полиции и сотрудники поселкового совета оперативно установили личности правонарушительниц. На их родителей составили админпротоколы по ст. 184 КУоАП (“невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей”). Минимальный штраф по данной статье - от 850 до 1700 грн.

“Работники отдела превенции ювенальной превенции предупреждают, что совершать противоправные действия ради “лайков” в социальных сетях – всегда плохая идея, за которую необходимо будет нести ответственность”, – отметили в пресс-центре ведомства.

Напомним, харьковские патрульные пресекли съемку очередного остросюжетного Тик Ток челленджа на проспекте Науки в Харькове. Водитель авто перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на тележке, имитирующей ковер-самолет. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон.