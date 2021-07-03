03.07.2021 17:47

Афера на выборах: СБУ выявила махинации с избирательными бюллетенями

СБУ разоблачила должностных лиц одной из территориальных избирательных комиссий Харьковской области на хищении бюджетных средств. Во время выборов 2020 году они заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам. Убытки бюджета достигают почти полмиллиона гривен.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе СБУ. По словам правоохранителей, причастным к схеме был главный бухгалтер районного теризбиркома. Вступив в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем, он заказал печать избирательных бюллетеней по цене, превышающую из рыночную стоимость более чем в три раза.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб в полмиллиона гривен.

Во время обыска по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли:

документальные доказательства противоправных сделок;

около 300 граммов золота в банковских слитках;

денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1 млн грн.

На данный момент директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главбуху избирательной комиссии.

Служба безопасности Украины также проводит проверку законности расходования бюджетных средств другими территориальными избирательными комиссиями, где поставщиками бюллетеней были уличены коммерсанты.

Напомним, киберспециалисты управления СБУ в Харьковской области задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет разыскивался Интерполом за мошенничество, в отношении тяжелобольных детей