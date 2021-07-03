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03.07.2021  20:39   

Предсказание хорька: сборная Украины по футболу выйдет в полуфинал Евро-2020

Такой вариант событий предсказал питомец Харьковского зоопарка хорек Чарли


Предсказание хорька: сборная Украины по футболу выйдет в полуфинал Евро-2020
Предсказание хорька: сборная Украины по футболу выйдет в полуфинал Евро-2020
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка. По словам специалистов, после блестящей победы сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020 темой футбола увлекся чуть ли не каждый украинец. Ведь впервые за время независимости украинская сборная по футболу прошлв в четвертьфинал главного футбольного события Европы! Впереди - интересный и напряженный матч: наша сборная встретится со сборной Англии.
 
 И пока знатоки футбола анализируют силы команд и возможный счет, хорек-предсказатель Харьковского зоопарка по имени Чарли свой прогноз уже сделал. Для этого работники зоопарка подготовили изображения флагов Украины и Англии. И, ни секунды не раздумывая, Чарли уверенно выбрал украинский желто-синий флаг!
 
Итак, верим в сверхъестественные способности нашего хорька! И надеемся на победу наших ребят.
 

Тэги:  харьков, футбол
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