29.06.2021 14:29

Харьковские киберспециалисты задержали иностранца, который обманывал стариков и родителей больных детей

Киберспецы Управления СБУ в Харьковской области задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет разыскивался Интерполом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. По словам правоохранителей, 32-летний мужчина скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Злоумышленник, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение. В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении данного преступления и заочно приговорило его к 15 годам лишения свободы.

Оперативники СБУ задержали преступника вблизи места его временного проживания в Днепре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее мы писали о государственном регистраторе, переписавшем недвижимости на миллионы гривен. Подозреваемый, с помощью фальшивых документов, незаконно зарегистрировал и получил право собственности на нежилое здание площадью 504,8 кв. м, нанеся имущественный ущерб государству в размере около 1 500 000 гривен.