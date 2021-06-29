В Украине заработала горячая линия для абитуриентов

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 29 июня Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 июня В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.