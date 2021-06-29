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29.06.2021  13:57   

В Украине заработала горячая линия для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины открыло горячую линию «ВСТУП-2021».

Горячая линия для абитуриентов начала работу 29 июня. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу министерства. В ведомстве отметили, что работа консультативных телефонов организована для консультаций по вопросам поступления в высшие учебные заведения и оперативного реагирования на возможные факты нарушения законодательства об образовании, надлежащего контроля за проведением вступительной кампании-2021 в учреждениях высшего и профетехобразования.
 
Горячая линия «Вступительная кампания-2021» начала работу 29 июня и будет работать до 13 августа по бесплатному телефону 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-вс выходной).
 
Также в указанные сроки прием и оперативное предоставление ответов на обращения граждан также будет осуществляться по электронной почте [email protected]
 
Напомним, утверждены условия приема в учреждения профессионального предвысшего образования Харькова. Документ определяет правила, по которым будет происходить набор абитуриентов во время проведения вступительной кампании.
Источник:   МОН
 Тэги:  вступительная кампания, харьков
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