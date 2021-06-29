29.06.2021 12:56

“Харьков замахивается на проекты европейского уровня” – Вадим Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев объяснил, почему в Украине все чаще начинают ориентироваться на успешный опыт Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Известный политический эксперт Вадим Карасев заявил, что Харькове все чаще происходят события, которые оказывают влияние на всю Украину. Так, директор Института глобальных стратегий отметил, что всего лишь за несколько дней в городе прошли четыре мероприятия национального масштаба.

22 июня Харьков организовал встречу руководителей крупнейших городов Украины с делегацией Китая. 23 июня Игорь Терехов договорился с французской компанией «Эйффаж» об инвестициях в модернизацию Харьковских теплосетей.24 июня в Харькове началась разработка Стратегии развития науки Украины на 2021-2030 года, результатом которого станет создание первого с стране образовательного Технопарка. А в тот же день в городе открылся крупнейший в Украине медицинский хаб по разработке и производству ПЦР-тестов для выявления не только коронавирусной инфекции, но также онкологических и генетических заболеваний. Лаборатория такого типа стала первой и пока единственной в Украине.

“В плане быстрого городского развития и инвестиционной привлекательности Харьков в последнее время демонстрирует лидерские позиции, – написал Вадим Карасев на своей странице в социальной сети “Фейсбук”. – Новые проекты говорят о том, что городские власти, Игорь Терехов понимают необходимость системного подхода. Инвестиции – это ведь не только про деньги, но еще и про доверие к местному самоуправлению. Харьков показывает смелость замахнутся на амбициозные проекты европейского уровня”.

Также политический эксперт назвал интересным для всей Украины примером частно-государственного сотрудничества проект бизнес-парка “Экополис-ХТЗ”. “Как известно, сам бизнес-парк «Экополис ХТЗ» это детище Ярославского. А сотрудничество с городским властями и государством показательный пример частно-государственного партнерства”, - считает Вадим Карасев.