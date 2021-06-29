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29.06.2021  12:56   

“Харьков замахивается на проекты европейского уровня” – Вадим Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев объяснил, почему в Украине все чаще начинают ориентироваться на успешный опыт Харькова.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. Известный политический эксперт Вадим Карасев заявил, что Харькове все чаще происходят события, которые оказывают влияние на всю Украину. Так, директор Института глобальных стратегий отметил, что всего лишь за несколько дней в городе прошли четыре мероприятия национального масштаба. 
 
22 июня Харьков организовал встречу руководителей крупнейших городов Украины с делегацией Китая. 23 июня Игорь Терехов договорился с французской компанией «Эйффаж» об инвестициях в модернизацию Харьковских теплосетей.24 июня в Харькове началась разработка Стратегии развития науки Украины на 2021-2030 года, результатом которого станет создание первого с стране образовательного Технопарка. А в тот же день в городе открылся крупнейший в Украине медицинский хаб по разработке и производству ПЦР-тестов для выявления не только коронавирусной инфекции, но также онкологических и генетических заболеваний. Лаборатория такого типа стала первой и пока единственной в Украине.
 
“В плане быстрого городского развития и инвестиционной привлекательности Харьков в последнее время демонстрирует лидерские позиции, – написал Вадим Карасев на своей странице в социальной сети “Фейсбук”. – Новые проекты говорят о том, что городские власти, Игорь Терехов понимают необходимость системного подхода. Инвестиции – это ведь не только про деньги, но еще и про доверие к местному самоуправлению. Харьков показывает смелость замахнутся на амбициозные проекты европейского уровня”. 
 
Также политический эксперт назвал интересным для всей Украины примером частно-государственного сотрудничества проект бизнес-парка “Экополис-ХТЗ”. “Как известно, сам бизнес-парк «Экополис ХТЗ» это детище Ярославского. А сотрудничество с городским властями и государством показательный пример частно-государственного партнерства”, - считает Вадим Карасев. 
 
Тэги:  экополис, харьков
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