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29.08.2022  20:56   Дмитро Колонєй

На Харківщині продовжили вступну кампанію до закладів профосвіти

Про це інформує Департамент науки і освіти Харківщини.

Продовжили вступну кампанію до закладів профосвіти до 1 листопада на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада. За інформацією Департамента науки і освіти Харківської ОВА, за регіональним замовленням прийнято 2503 учнів та 147 – за державним.
 
Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки, заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального та державного замовлення до 1 листопада. 
 
У МОН прокоментували, що зазвичай вступну кампанію до профтехів продовжували до 1 жовтня. Однак цьогоріч через масштабну збройну агресію росії українські вступники мають багато перешкод для вчасного подання документів на вступ. Зокрема, йдеться про вступників із територій, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні. Для того, щоб вступники мали можливість здобути професійну освіту, донабір на вільні місця триватиме на місяць довше – до листопада..
 
«Першокурсники розпочнуть заняття традиційно з 1 вересня. По ходу комплектування нових груп або донабору до вже сформованих, учні розпочинатимуть навчання і здобуватимуть робітничі професії», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вступительная кампания, харьков
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