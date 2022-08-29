29.08.2022 20:56 Дмитро Колонєй

На Харківщині продовжили вступну кампанію до закладів профосвіти

Про це інформує Департамент науки і освіти Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОДА, вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада. За інформацією Департамента науки і освіти Харківської ОВА, за регіональним замовленням прийнято 2503 учнів та 147 – за державним.

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки, заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального та державного замовлення до 1 листопада.

У МОН прокоментували, що зазвичай вступну кампанію до профтехів продовжували до 1 жовтня. Однак цьогоріч через масштабну збройну агресію росії українські вступники мають багато перешкод для вчасного подання документів на вступ. Зокрема, йдеться про вступників із територій, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні. Для того, щоб вступники мали можливість здобути професійну освіту, донабір на вільні місця триватиме на місяць довше – до листопада..

«Першокурсники розпочнуть заняття традиційно з 1 вересня. По ходу комплектування нових груп або донабору до вже сформованих, учні розпочинатимуть навчання і здобуватимуть робітничі професії», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.