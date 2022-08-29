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29.08.2022  21:34   Дмитро Колонєй

Комунальники тримають у ладі улюблені місця відпочинку харків'ян

Про це інформують комунальні підприємства «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд», працівники підприємств продовжують підтримувати лад у парках, скверах, на дитячих майданчиках та прибудинкових територіях Холодногірського району.  
  
Щодня вони косять траву, облаштовують клумби, фарбують елементи благоустрою, ліквідовують аварійні дерева та виконують багато інших робіт, щоб місто залишалося охайним та чистим.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, парки, харьков
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