Прогноз погоди у Харкові на 30 серпня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +31°...+30°C (відчувається як +36°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +33°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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