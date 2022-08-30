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30.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 серпня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +31°...+30°C (відчувається як +36°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +33°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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