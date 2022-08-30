30.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зірки, на жаль, не схилятимуть його до цього. Його нетерпимість та вимогливість можуть стати джерелом конфліктів. Якщо ж взаємні звинувачення не входять до сьогоднішніх планів Овна, йому доведеться йти на розумні компроміси. І щоб нікого не образити, слідувати нехитрому правилу: «Не роби і не кажи іншим того, чого не бажаєш собі».

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки вимагатимуть від Тельця уваги та турботи стосовно тих, хто перебуває з ним поряд. Можливо, йдеться про роботу, і від Тельця доведеться поділитися своїми знаннями та досвідом. А може, допомоги потребуватиме друг, і Тельцю доведеться вислухати його і підтримати. Може навіть виникнути ситуація, яка поставить Тельця перед вибором – чи допомагати комусь грошима, службовим становищем, зв'язками? Зірки радять Тельцю, якщо це в його силах, допомогти, зроблене добро обов'язково до нього повернеться, а світ стане світлішим і кращим.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навколишні здатні вилити на голову Близнюків чимало критики. Це може виявлятися в різній формі - від ласкавого жартування близьких до різкого невдоволення начальства. Навіть найменші прорахунки Близнюків будуть кидатися в очі оточуючим, а якщо помилок немає, вони їх із задоволенням придумають. Щоб день не приніс Близнюкам прикростей, їм варто поставитися до всього з часткою гумору. Або ж наслідувати пораду з анекдоту: «Хочеш позбутися критики? Нічого не кажи, нічого не роби і будь ніким».

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки попереджають Рака про те, що від його очей приховано щось важливе! Можливо, за його спиною пасе інтрига, а він про це поки навіть не підозрює; хтось непомітно вставляє йому ціпки в колеса, шкодить кар'єрі або розпускає чутки за спиною. Щоб усе це не завдало справ і репутації Раку збитків, зірки радять йому тримати очі і вуха відкритими для будь-якої інформації. А, крім того, є сенс порадитися з тими, хто знає все про всіх – благо така корисна людина є практично в будь-якому колективі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Леві прокинеться бухгалтер! Йому чудово вдаватимуться будь-які справи, що вимагають уважності, терпіння та пунктуальності. Завдяки цим якостям, йому не важко прочитати в договорі все, що написано дрібним шрифтом, або розібрати завали робочого столу. Особливо добре Лев рахуватиме гроші: гороскоп на цей день сприятливий для вкладень, інвестицій, планування домашнього бюджету та розумних витрат. Зроблені покупки здатні радувати Лева довгі роки, тож зірки радять йому вибратися на шопінг.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У всіх справах на першому місці у Діви стоятиме своє «Я»! На цей день гороскоп наділяє її величезними запасами впевненості в собі, схиляючи до егоцентризму. Через це Діва буде схильна приймати рішення одноосібно, не прислухаючись до думки інших, проте будьте певні: ці рішення будуть продиктовані її турботою про те, як краще. Щоправда, у оточуючих самовпевнене поведінка Діви навряд чи знайде розуміння, отже за всіх її благих намірів не виключені конфлікти і протидія із боку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо у них багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто їм дорогий. Можливо, Терези вже давно не розмовляли з близькою людиною до душі, а може, між ними накопичилися взаємні претензії та образи? Для того щоб все виправити, Терезам не обов'язково з'ясовувати стосунки. Прогулянка парком, похід у кафе чи кіно, спільне приготування вечері – найпростіші справи, зроблені разом, повернуть у їхнє серце мир і спокій. А що в житті може бути важливішим?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп Скорпіона не передбачає надлишку реалістичності - Скорпіон здатний повірити у дива! Цілком можливо, що якісь події, якими він стане свідком, не вкладатимуться в матеріалістичні уявлення про світ. Можливо, Скорпіон зазнає почуття дежавю або на його очах станеться дивовижна подія, збіг чи явище. А може, між Скорпіоном та симпатичним. Хтось пробіжить любовна іскра. Чому б і ні? Адже кохання – це теж диво, яке наука поки що не змогла пояснити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Успіх Стрільцю принесуть лише прості, консервативні шляхи. Якщо він наважиться на сміливий експеримент чи покладе на експромт, то пошкодує. Проте гороскоп і не схиляє Стрільця до творчих рішень, спонукаючи діяти тільки напевно. Журавлям у небі Стрілець віддасть перевагу надійній синиці в руці, і результат не змусить себе чекати: консервативний підхід допоможе йому не тільки у справах, а й у спілкуванні, і в особистому житті.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки постійно схилятимуть Козерога давати навколишнім поради, причому поради ці будуть дуже слушними! Козеріг це робитиме просто так, за велінням душі, коли його ніхто не просить. Ну а якщо вже до нього звернуться за допомогою, то він зможе добре (не тільки словом, а й ділом) цю допомогу надати. Єдине «але»: тим, кого він облагодіює, треба приготуватися до активної критики з його боку. Козеріг безжально вкаже на всі їхні помилки та недоліки.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки віщують Водолію не найсприятливіший день, проте причиною цього будуть не так зовнішні обставини, як він сам. Водолій буде схильний дратуватися на все, його здатна вивести з себе будь-яка дрібниця! Через це можливі конфлікти, образи та непорозуміння з оточуючими. Щоб цього уникнути, Водолію необхідно звести спілкування до мінімуму і зайнятися чимось позитивним – наприклад, сходити на фітнес або подивитися життєрадісний фільм.

Риби (20 лютого – 20 березня)

З самого ранку все може валитися у Риб із рук. Вони здатні відчути занепад сил, але найгірше, що можуть при цьому зробити, – це почати підхльостувати себе! На жаль, гороскоп не схиляє Риб до трудових (та й взагалі будь-яким іншим) подвигів, і з цим необхідно змиритися. Намагаючись взятися за складні справи, Риби ризикують їх провалити. Щоб день не приніс розчарувань, Рибам доведеться розслабитися та пливти за течією. Нехай вони багато чого не встигнуть зробити, зате й не зможуть нічого нашкодити.