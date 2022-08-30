30.08.2022 07:30 Рита Парфенова

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

30 серпня оголошено Міжнародним днем ​​жертв насильницьких зникнень.





Генеральна асамблея ООН у 2011 році висловила у своїй резолюції серйозне занепокоєння тим, що у світі зростає кількість насильницьких зникнень людей. До цієї категорії включаються арешти, затримання та викрадення.



Насильницькі зникнення увійшли до стратегії насадження атмосфери терору і, на думку експертів Генеральної асамблеї ООН, перетворилися на глобальну проблему. Насамперед подібні випадки асоціювалися з диктаторськими режимами, але сьогодні вони відбуваються в різних ситуаціях, особливо при внутрішніх конфліктах як засіб політичного придушення опонентів.

Також цього дня

В 1797 народилася Мері Уоллстоункрафт Шеллі (пом. 1851), англійська письменниця («Франкенштейн»).



1835 – в Австралії засноване місто Мельбурн



1871 – народився Ернест Резерфорд, англійський фізик, «батько» ядерної фізики, творець планетарної моделі атома, лауреат Нобелівської премії з хімії 1908 «за проведені ним дослідження в галузі розпаду елементів у хімії радіоактивних речовин».



1873 – полярні дослідники Юліус Пайєр та Карл Вайпрехт відкрили безлюдний арктичний архіпелаг, який був названий Землею Франца-Йосифа.



1901 — Губерт Сесіл Бут запатентував порохотяг, або пилосос.



1922 – з метою забезпечення єдності вимірів та координації діяльності перевірочних наметів України на базі Харківського перевірочного намету було засновано Українську Головна Палату заходів та ваг. 1931 року її було реорганізовано в Український комітет Стандартизації (УКБ).



1972 – народилася Камерон Діаз, американська актриса («Маска», «Ангели Чарлі», «Дуже погана училка»).



1991 – в Україні заборонено Комуністичну партію.



1993 - на Ейфелеву вежу в Парижі піднявся 150-мільйонний відвідувач.



1995 – фон Течнер та Іварсей створили компанію Opera Software, яка продовжила розробку браузера. Цей день розробники вважають "днем народження" Opera.



Іменини відзначають: Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Пилип, Уляна.