Окупанти намагалися увійти в Уди Харківської області

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.
Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.
На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.
Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.
Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ фіксуває інтенсивну повітряну розвідку, яку рф веде в межах Харківської області - на Харківському та Слов'янському напрямках.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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