30.08.2022 08:02 Рита Парфенова

Окупанти намагалися увійти в Уди Харківської області

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.





На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.



Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.



На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.



Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.



Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.



Нагадаємо, Генштаб ЗСУ фіксуває інтенсивну повітряну розвідку, яку рф веде в межах Харківської області - на Харківському та Слов'янському напрямках.