    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
30.08.2022  08:10   Рита Парфенова

Харків на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області не зафіксовано.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 серпня.

Загалом за добу з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
3 – на ліквідацію пожеж;
2 – аварійно-рятувальні роботи;
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, 29 серпня фахівці проводили аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Немишлянському районах Харкова.


 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Надзвичайні події Харків на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 29.08 Надзвичайні події Фото наслідків ракетного удару по центру Харкова 28.08 Надзвичайні події Одна жінка загинула, двое поранені після обстрілів з РСЗВ Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 