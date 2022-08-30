Харків на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 серпня.
Загалом за добу з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
3 – на ліквідацію пожеж;
2 – аварійно-рятувальні роботи;
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
4 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадуємо, 29 серпня фахівці проводили аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Немишлянському районах Харкова.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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