30.08.2022 08:10 Рита Парфенова

Харків на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 серпня.

Загалом за добу з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

2 – аварійно-рятувальні роботи;

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

4 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, 29 серпня фахівці проводили аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Немишлянському районах Харкова.



