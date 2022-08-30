На вулицях Харькова затримали озброєних людей

Поліцейські Харькова під час патрулювання вулиць виявляють порушників правопорядку.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на віддал комунікації Поліції Харківської області, минулої доби під час патрулювання території Шевченківського району міста Харкова працівники поліції по вулиці Ахсарова виявили 43-річного громадянина, у якого вилучили гранату Ф-1. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
А на проспекті Героїв Харкова бійці полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Opel Astra», під час перевірки якого виявили у водія травматичний пістолет та набої до нього.
Нагадаємо, у смт Вільшани правоохоронці в автомобілі MERCEDES BENZ виявили 60 набоїв, які водій перевозив без дозвільних документів на них.
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