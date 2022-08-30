30.08.2022 09:06 Рита Парфенова

Тіла двох жінок, загинувших під час обстрілу, знайшли у Богодуховському районі

Протягом минулої доби російські окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах, що розташовані біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 30 серпня, передає РЕДПОСТ.

Начальник ХОВА повідомив, що цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Богодухівському районі виявлені тіла 2 жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.



В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. В Чугуївському районі госпіталізовані чоловік і жінка 66 та 60 років.



“На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Уди, але відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та щодня нищать ворога. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу”, - сказав Олег Синєгубов.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області за добу з 29 по 30 серпня не зафіксовано.