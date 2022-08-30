Тіла двох жінок, загинувших під час обстрілу, знайшли у Богодуховському районі

Протягом минулої доби російські окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах, що розташовані біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 30 серпня, передає РЕДПОСТ.
Начальник ХОВА повідомив, що цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Богодухівському районі виявлені тіла 2 жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.
В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. В Чугуївському районі госпіталізовані чоловік і жінка 66 та 60 років.
“На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Уди, але відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та щодня нищать ворога. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу”, - сказав Олег Синєгубов.
Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, у Харькові та області за добу з 29 по 30 серпня не зафіксовано.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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