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29.08.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники розбирають завали у двох районах міста (фото)

Фахівці проводили аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Немишлянському районі Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 29 серпня харківські рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на двох об'єктах зруйнованих внаслідок влучення ворожої ракети.
У Слобідському районі в середині серпня ракета окупантів знищила триповерхову будівлю гуртожитку.
 
31 липня внаслідок влучання 2-х ворожих ракет були частково зруйновані конструкції 4-поверхової виробничо-складської будівлі Будинку друку в Немишлянському районі. Там загорілось обладнання та готова поліграфічна продукція на площі 80 кв.м. До ліквідації вогню тоді були задіяні 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу.
 
Харків
 
Силами ДСНС пожежу було ліквідовано. Наразі на місці руйнації тривають аварійно-рятувальні роботи силами особового складу ДСНС.
 
Харків
 
Рятувальники задіяли спеціальну аварійно-рятувальну техніку, а також важку інженерну техніку. Рятувальники розбирли аварійні елементи покрівлі, здійснювали роботи з демонтажу колон, балок та плит перекриття.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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