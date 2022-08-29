29.08.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники розбирають завали у двох районах міста (фото)

Фахівці проводили аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 29 серпня харківські рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на двох об'єктах зруйнованих внаслідок влучення ворожої ракети.

У Слобідському районі в середині серпня ракета окупантів знищила триповерхову будівлю гуртожитку.

31 липня внаслідок влучання 2-х ворожих ракет були частково зруйновані конструкції 4-поверхової виробничо-складської будівлі Будинку друку в Немишлянському районі. Там загорілось обладнання та готова поліграфічна продукція на площі 80 кв.м. До ліквідації вогню тоді були задіяні 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу.

Силами ДСНС пожежу було ліквідовано. Наразі на місці руйнації тривають аварійно-рятувальні роботи силами особового складу ДСНС.

Рятувальники задіяли спеціальну аварійно-рятувальну техніку, а також важку інженерну техніку. Рятувальники розбирли аварійні елементи покрівлі, здійснювали роботи з демонтажу колон, балок та плит перекриття.