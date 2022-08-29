29.08.2022 16:58 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: будівельники ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Про це інформує КП «Харківжилбуд»

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківжилбуд», працівники підприємства у Немишлянському районі ліквідовують наслідки прямого влучання снаряду в машинне приміщення ліфту по вул. Краснодарській.

Комунальники демонтують пошкоджені плити перекриття, прибирають сміття в приміщенні та готують його для подальшого відновлення.