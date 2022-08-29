Обстріл Харкова: будівельники ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Про це інформує КП «Харківжилбуд»
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківжилбуд», працівники підприємства у Немишлянському районі ліквідовують наслідки прямого влучання снаряду в машинне приміщення ліфту по вул. Краснодарській.
Комунальники демонтують пошкоджені плити перекриття, прибирають сміття в приміщенні та готують його для подальшого відновлення.
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
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