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29.08.2022  16:58   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: будівельники ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Про це інформує КП «Харківжилбуд»

Обстріл Харкова: Ліквідують наслідки ракетного удару будівельники

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківжилбуд», працівники підприємства у Немишлянському  районі ліквідовують наслідки прямого влучання снаряду в машинне приміщення ліфту по вул. Краснодарській.

Обстріл Харкова: Ліквідують наслідки ракетного удару будівельники

Комунальники демонтують пошкоджені плити перекриття, прибирають сміття в приміщенні та готують його для подальшого відновлення.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков, коммунальщики
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