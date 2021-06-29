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29.06.2021  14:42   

Харьковский Металлист станет чемпионом Украины - мнение Игоря Цыганыка

Харьковский клуб станет сильнейшим в стране в ближайшие годы.


//football.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Sport.ua, футбольный эксперт Игорь Цыганык сделал прогноз о прерспективах Металлиста в ближашие пять лет.
 
По мнению аналитика, за это время футбольный клуб из Харькова, который проведет новый сезон в Первой лиге, в перспективе станет чемпионом Украины.
 
"Усиление "Металлиста"? Это топ-усиление. Думаю, с такими новичками "Металлист" быстро пролетит Первую лигу. Особенно Маилтон. Вы его видели? Он мог бы и "Шахтер" с "Динамо" усилить. Риаскос - очень хороший нападающий. А украинцев, Цурикова и Банаду, я знаю, хотели купить другие команды, команды, которые играют в еврокубках. У "Металлиста" очень серьезный проект сейчас. Я прогнозирую, что в ближайшие 5 лет он станет чемпионом Украины", - прокомментировал журналист Игорь Цыганык трансферы "Металлиста", который подписал Александра Рыбку, Маилтона, Андрея Цурикова, Евгения Банаду и Брайана Риаскоса.
 
Напомним, ранее мы сообщали, в каком состоянии находится тренировочная база    
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков, чемпион, спорт
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