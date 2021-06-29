29.06.2021 15:21

На Безлюдовке уложили более двух сотен метров асфальтобетона (ФОТО)

На 1,2 километровом участке дороги Р-78 в пределах пгт. Безлюдовка уложено 248 метров модифицированной асфальтобетонной смеси.



На Безлюдовке уложили более двух сотен метров асфальтобетона (ФОТО)



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог. По словам дорожников, в пределах пгт. Безлюдовка продолжаются работы по текущему мелкого ремонта асфальтобетонного покрытия на участке дороги Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка протяженностью 1,2 км.

Сейчас на участке в 284 метра отфрезеровано старое покрытие, укреплено основание щебеночно-песчаной смесью, а также уложен выравнивающий слой из модифицированной асфальтобетонной смеси.

Работы продолжаются на следующем участке протяженностью 200 метров. Все работы выполняет Государственное предприятие "Харьковский облавтодор".

Напомним, что участок дороги со стороны города Харькова к светофорного объекта возле улицы Кооперативной в Безлюдовке давно нуждалась в ремонте. Из-за крайне плохого состояния покрытия здесь создавались большие пробки, особенно летом, когда многие харьковчане едут отдыхать на Безлюдовское озеро.