11.01.2022 20:37 Васили Голосный

В Харькове полностью отремонтировали крышу дома, пострадавшего от пожара (фото)

Новая и сделанная по всем стандартам. Такая теперь кровля в многоэтажке по улице Культуры, 10 в Шевченковском районе. Здесь в ночь на 16 ноября вспыхнул сильный пожар. Огнем была уничтожена крыша над двумя подъездами, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.





Ситуацию с домом держал на личном контроле мэр Игорь Терехов. Глава города дал задание в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденную кровлю, сообщает Ситуацию с домом держал на личном контроле мэр Игорь Терехов. Глава города дал задание в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденную кровлю, сообщает РЕДПОСТ

"По поручению Игоря Александровича Терехова была поставлена ​​задача до конца декабря выполнить работы по восстановлению кровли. 23 декабря мы завершили монтаж крыши. Было выполнено очень много работы: это стропильная система, перекрытие, металлическое накрытие. На сегодняшний день мы уже подключаем людей к газу. В 4-м подъезде уже подключен варочный газ, сегодня-завтра будем подключать 5-й подъезд.

После пожара с жителями этих двух подъездов была создана коммуникация на постоянной основе, создан чат. Мы постоянно с людьми встречались. На сегодняшний день люди могут любой вопрос задать в чате и получить немедленный ответ на все проблемные вопросы.

Могу отметить, что мэром также была поставлена ​​задача не только восстановить кровлю, но и сами подъезды. Поэтому в 2022 году мы планируем провести ремонтные работы по 4 и 5 подъездам, пострадавшим от пожара" - сообщил Виталий Мирошник, заместитель Харьковского городского головы, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что 16 ноября в 00:38 произошло возгорание крыши шестиэтажного жилого дома по ул. Культуры, 10. В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Семь человек были спасены, шесть – эвакуированы. Около 8:00 пожар ликвидировали.

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