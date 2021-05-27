27.05.2021 00:11

Последнее весеннее полнолуние в Харькове (ФОТО)

26 мая можно было наблюдать последнее полнолуние этой весны.





Луна периодически скрывалась за облаками, но фотографу сайта РЕДПОСТ удалось заснять восход полной луны за домами 759 микрорайона, ул. Сергея Грицевца.



Довольно часто восходящая луна имеет красный или оранжевый цвет. В основном, это связано с прохождением лучей, отраженных от Луны, через препятствия в виде воздуха, пара, пыли.