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27.05.2021  00:11   

Последнее весеннее полнолуние в Харькове (ФОТО)

26 мая можно было наблюдать последнее полнолуние этой весны.

Восход полной луны над крышей дома в Харькове

Луна периодически скрывалась за облаками, но фотографу сайта РЕДПОСТ удалось заснять восход полной луны за домами 759 микрорайона, ул. Сергея Грицевца.

 Довольно часто восходящая луна имеет красный или оранжевый цвет. В основном, это связано с прохождением лучей, отраженных от Луны, через препятствия в виде воздуха, пара, пыли.

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Тэги:  луна, полнолуние, харьков, пейзаж
 
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