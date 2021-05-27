26 мая можно было наблюдать последнее полнолуние этой весны.
Луна периодически скрывалась за облаками, но фотографу сайта РЕДПОСТ удалось заснять восход полной луны за домами 759 микрорайона, ул. Сергея Грицевца.
Довольно часто восходящая луна имеет красный или оранжевый цвет. В основном, это связано с прохождением лучей, отраженных от Луны, через препятствия в виде воздуха, пара, пыли.
Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.
Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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