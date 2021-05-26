Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 мая
26.05.2021  16:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 мая

До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 мая

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Ожидаются слабые магнитные бури, которые усилятся в утреннее время. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию и по возможности больше отдыхать.

Народные приметы. Ласточки высоко в небе парят – к погожим дням.

Стрижи и ласточки появляются стайками – холодов больше не будет.

В народе 27 мая называли Бокогрей и ожидали, как окончания всяких холодов. Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета:

Установившийся с утра туман сулит изобилие ягодно-плодовых культур.

Холодный и ветреный день предвещает плохой урожай огурцов.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Погода Осторожно – магнитные бури: прогноз погоды в Харькове на среду, 26 мая 25.05 Культура и Туризм Парки Харькова во время дождя (ФОТО)   25.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 25 мая
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 