26.05.2021 16:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 мая

До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.





Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Ожидаются слабые магнитные бури, которые усилятся в утреннее время. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию и по возможности больше отдыхать.



Народные приметы. Ласточки высоко в небе парят – к погожим дням.



Стрижи и ласточки появляются стайками – холодов больше не будет.



В народе 27 мая называли Бокогрей и ожидали, как окончания всяких холодов. Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета:



Установившийся с утра туман сулит изобилие ягодно-плодовых культур.



Холодный и ветреный день предвещает плохой урожай огурцов.