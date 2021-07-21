21.07.2021 14:08

Супер-паркинг возле сада Шевченко готовится к открытию (видео)

Харьков, как положено мегаполису, ежедневно решает множество вопросов, связанных с транспортными потоками. А одним из ключевых таких вопросов является парковка.



Игорь Терехов

Как и где правильно организовать паркинги — одинаково ломают голову и в Харькове, и в Париже, и в Лондоне.

Один из важных ответов уже найден. В новой серии фильмов «#Сучасні історії Харкова» Игорь Терехов показал, как изнутри выглядит семиэтажная парковка возле сада Шевченко на улице Рымарской, сообщает РЕДПОСТ.

Уже в ближайшее время она откроет свои ворота и 267 парковочных мест будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова.

«Я часто наблюдаю, как люди приходят сюда и фотографируются на фоне паркинга — настолько классный дизайн был разработан», — с гордостью делится Игорь Терехов.

Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть.

Паркинг на Рымарской - это только премьера. А скоро город ожидает продолжение.

«Это будущее, которое ждет Харьков. Это первая парковка и далеко не последняя. Наша основная задача: разгрузить город», — говорит глава Харькова.

И поскольку за эту задачу взялись крепко и продуманно, то Харьков непременно избавится и от пробок, и от автохамов. Ведь наши улицы предназначены для свободного и легкого передвижения. Этим они нам и дороги. За это мы их и любим.