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21.07.2021  14:08   

Супер-паркинг возле сада Шевченко готовится к открытию (видео)

Харьков, как положено мегаполису, ежедневно решает множество вопросов, связанных с транспортными потоками. А одним из ключевых таких вопросов является парковка.


Игорь Терехов
Как и где правильно организовать паркинги — одинаково ломают голову и в Харькове, и в Париже, и в Лондоне.  
 
Один из важных ответов уже найден. В новой серии фильмов «#Сучасні історії Харкова» Игорь Терехов показал, как изнутри выглядит семиэтажная парковка возле сада Шевченко на улице Рымарской, сообщает РЕДПОСТ.
 
Уже в ближайшее время она откроет свои ворота и 267 парковочных мест будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова. 
 
«Я часто наблюдаю, как люди приходят сюда и фотографируются на фоне паркинга — настолько классный дизайн был разработан», — с гордостью делится Игорь Терехов.
 

Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть. 
 
Паркинг на Рымарской - это только премьера. А скоро город ожидает продолжение. 
 
«Это будущее, которое ждет Харьков. Это первая парковка и далеко не последняя. Наша основная задача: разгрузить город», — говорит глава Харькова. 
 
И поскольку за эту задачу взялись крепко и продуманно, то Харьков непременно избавится и от пробок, и от автохамов. Ведь наши улицы предназначены для свободного и легкого передвижения. Этим они нам и дороги. За это мы их и любим. 
 
Тэги:  харьков, паркинг
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