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23.07.2021  18:55   

Харьковчане в отопительном сезоне будут с новым теплом

КП «Харьковские тепловые сети» в этом году модернизирует около 1 тысячи тепловых пунктов во всех районах города.

Харьковские тепловые сети модернизируют тепловые пункты. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия. Там отметили, что в настоящее время работы выполняются в доме по пр. Тракторостроителей, 83-г. В прошлом году там были установлены два тепловых пункта. Сейчас их модернизируют с помощью автоматики, которая будет регулировать температуру теплоносителя исходя из температуры наружного воздуха. 
 
«Оборудование работает в автоматическом режиме. Это существенно снижает расход потребления теплоносителя. Если зима будет теплая, то и платежки жителям дома придут с меньшими начислениями. Для предприятия такое оборудование также даст экономию - снизит расход природного газа на подогрев теплоносителя», - рассказали в Московском филиале КП «ХТС». 
 
Всего же в Московском районе запланировано модернизировать около 170 тепловых пунктов, 152 из которых уже готовы к работе в новом отопительном сезоне.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  харьков, хтс
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