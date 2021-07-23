23.07.2021 18:55

Харьковчане в отопительном сезоне будут с новым теплом

КП «Харьковские тепловые сети» в этом году модернизирует около 1 тысячи тепловых пунктов во всех районах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия. Там отметили, что в настоящее время работы выполняются в доме по пр. Тракторостроителей, 83-г. В прошлом году там были установлены два тепловых пункта. Сейчас их модернизируют с помощью автоматики, которая будет регулировать температуру теплоносителя исходя из температуры наружного воздуха.

«Оборудование работает в автоматическом режиме. Это существенно снижает расход потребления теплоносителя. Если зима будет теплая, то и платежки жителям дома придут с меньшими начислениями. Для предприятия такое оборудование также даст экономию - снизит расход природного газа на подогрев теплоносителя», - рассказали в Московском филиале КП «ХТС».

Всего же в Московском районе запланировано модернизировать около 170 тепловых пунктов, 152 из которых уже готовы к работе в новом отопительном сезоне.