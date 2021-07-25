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25.07.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 24 и 25 июля

Синоптики наконец-то обещают подходящую сезону погоду: с температурой в пределах нормы и без осадков.


Фото: Василий Голосный

Погода в Харькове на выходных, 24 и 25 июля 2021 года

В конце недели под влиянием европейского антициклона Dana ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Температура воздуха будет нраходиться в пределах климатической нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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