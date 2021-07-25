Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 24 и 25 июля

Синоптики наконец-то обещают подходящую сезону погоду: с температурой в пределах нормы и без осадков.
В конце недели под влиянием европейского антициклона Dana ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Температура воздуха будет нраходиться в пределах климатической нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Логика сегодня будет превалировать – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается дождь.
В этот день отмечают два международных праздника, на первый взгляд, несовместимые друг с другом.
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