25.07.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 24 и 25 июля

Синоптики наконец-то обещают подходящую сезону погоду: с температурой в пределах нормы и без осадков.



Фото: Василий Голосный

В конце недели под влиянием европейского антициклона Dana ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Температура воздуха будет нраходиться в пределах климатической нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.