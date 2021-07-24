24.07.2021 07:00

Стожары: события 24 июля

В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.

День святой Ольги называли еще Стожарами – такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

Также в этот день...



В 1790 году во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.



1802 – родился Александр Дюма-отец, французский писатель («Три мушкетера», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо»).



1828 – родился Николай Чернышевский, русский революционер, редактор, литературный критик, публицист.



1885 – Министром Народного Просвещения И. Деляновым утвержден устав Харьковского технологического института. «Харьковский технологический практический институт имеет своей целью давать высшее технологическое образование по механической и химической специальностям и сообразно с этим делится на 2 отделения. Комплект учащихся в 500 человек (но может увеличиваться с разрешения министра). Институт состоит в ведении Министерства Народного Просвещения, подчиняется попечителю харьковского учебного округа и управляется директором. Курс в институте пятилетний. Молодые люди, окончившие гимназии и реальные училища, поступают в институт по конкурсному экзамену. Плата за учение 50 руб. в год…» 130 лет назад в ХПИ можно было учиться за полтинник в год.



1911 – американский археолог Ирам (Хайрем) Бингхэм открыл в Перу «потерянный город» империи инка Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для «дочерей Солнца» от конкистадоров.



1938 – выпущены первые упаковки с растворимым кофе, и с тех пор этот день считается днем рождения растворимого кофе.



1952 – родился Гас ван Сент, американский кинорежиссёр («Умница Уилл Хантинг», «Слон», «Харви Милк»).



1969 – «Аполлон-11» успешно приводнился в Тихом океане. Вернулись домой астронавты, впервые погулявшие по Луне.



1970 – родилась Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.



1990 – в Киеве у здания мэрии впервые после распада СССР был поднят сине-желтый флаг. До 2004 года это событие отмечалось на муниципальном уровне Киева как День национального флага.



Именины отмечают: Аркадий, Елена, Ольга.