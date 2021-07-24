Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 июля
24.07.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 июля

Запланированные на сегодня дела вряд ли удастся закончить. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным.

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Овна притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Овну на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».

Телец (21 апреля – 21 мая)
Любой механизм, винтиком которого является Телец (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Тельца, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет ожидать от Тельца подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды категорически не рекомендуют Близнецам действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно они ничего не решат, а если попробуют, то результат окажется плачевным. Так что если Близнецы захотят решить какой-нибудь важный вопрос, им волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Раку достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Лев может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Льва отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Лев станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве не стоит браться за крупные проекты с участием других – ей вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Дева может хотя бы немного положиться, – это она сама, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где она лично за все отвечает. И где ей при всем желании никто не сможет помешать.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды советуют Весам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Весы к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Весам не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ними охотно пойдут!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Скорпион считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Скорпиону стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
День не склоняет Стрельца анализировать или вдаваться в подробности. Стрелец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Стрельцу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Козерогу покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Козерог сможет вернуться к тому, что задумал.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Энтузиазм Водолея способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Водолей со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды советуют Водолею поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Водолея активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам расслабиться и как следует отдохнуть. Им это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Рыбам придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Рыб это не тяготит: уже на днях они возьмутся за дела с новыми силами!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 июля 25.07 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 июля 23.07 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 июля
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 