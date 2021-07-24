24.07.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 июля

Запланированные на сегодня дела вряд ли удастся закончить. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Овна притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Овну на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Любой механизм, винтиком которого является Телец (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Тельца, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет ожидать от Тельца подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды категорически не рекомендуют Близнецам действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно они ничего не решат, а если попробуют, то результат окажется плачевным. Так что если Близнецы захотят решить какой-нибудь важный вопрос, им волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Раку достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Лев может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Льва отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Лев станет куда более внимательным и менее рассеянным.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве не стоит браться за крупные проекты с участием других – ей вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Дева может хотя бы немного положиться, – это она сама, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где она лично за все отвечает. И где ей при всем желании никто не сможет помешать.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Весы к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Весам не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ними охотно пойдут!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Скорпион считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Скорпиону стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День не склоняет Стрельца анализировать или вдаваться в подробности. Стрелец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Стрельцу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Козерогу покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Козерог сможет вернуться к тому, что задумал.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Энтузиазм Водолея способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Водолей со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды советуют Водолею поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Водолея активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам расслабиться и как следует отдохнуть. Им это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Рыбам придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Рыб это не тяготит: уже на днях они возьмутся за дела с новыми силами!