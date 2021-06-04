04.06.2021 12:45

Завод имени Малышева получил контракт, который выведет предприятие из кризиса

Госпредприятие «Завод имени В.А. Малышева» приступает к ремонту танков Т-80УД общей стоимостью больше миллиарда гривен.

По данным госпредприятия, новый контракт был подписан в феврале 2021 года в рамках Международной выставки вооружений IDEX-2021 между ГК «Укрспецэкспорт»и Исламской республикой Пакистан общей суммой 85,6 млн. долл. США. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу завода.По данным госпредприятия, новый контракт был подписан в феврале 2021 года в рамках Международной выставки вооружений IDEX-2021 между ГК «Укрспецэкспорт»и Исламской республикой Пакистан общей суммой 85,6 млн. долл. США.

Уже пройдены все подготовительные этапы и юридические процедуры. По условиям контракта завод получает аванс, который позволит своевременно выполнять все социальные обязательства перед работниками предприятия, а в дальнейшем получить прибыль и частично снизить долговую нагрузку, - заявляют на предприятии.

Как отмечает генеральный директор ГП «Завод им. Малышева» Василий Крылас, благодаря новому контракту предприятие получает портфель заказов почти на полтора миллиарда гривен. Это не единственный контракт, который будет выполнять ГП «Завод имени В.А. Малышева» в этом году для Пакистана.

«На сегодняшний день мы уже уверенно можем заявить, что наш главный внешнеэкономический партнер государственная компания «Укрспецэкспорт», успешно участвует в тендерах, проводимых главным управлением закупок Сухопутных войск Пакистана. Таким образом, вместе с существующим контрактом в этом году общий портфель только пакистанских заказов ГП «Завод им. Малышева» может вырасти почти до 140 млн. долл. США», - отмечает Крылас.

Также на главном танкостроительном предприятии страны рассчитывают получить заказ на танки «Оплот». В мае 2021 года в Украину приезжал Главнокомандующий армии Пакистана - начальник Сухопутных войск Вооруженных сил ИРП генерал Камар Джавед Баджва. В истории украинско-пакистанских отношений визит такого высокого уровня проходил впервые.

В рамках визита главнокомандующий пакистанской армии посетил Харьковскую область, где на одном из военных полигонов предприятия государственного концерна «Укроборонпром» презентовали современные образцы вооружения и военной техники.

Как отметил генерал Камар Джавед Баджва, больше всего его поразили возможности одной из лучших в мире боевых машин - танка БМ «Оплот» и комплекса «Скиф».

«Для нас этот визит имеет большое значение. Ведь заказ танков «Оплот» даст возможность равномерно загрузить работой все цеха нашего предприятия», - отметил глава завода им. Малышева.

Ранее РЕДПОСТ писал, что Игорь Терехов провел личный прием на заводе Малышева.