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04.06.2021  12:34   

Летел в Турцию, а остался в Харькове: на рейс не пустили буйного пассажира (ВИДЕО)

На оформлении рейса Харьков - Анталия в аэропорту пассажир напал на сотрудника терминала.

В аэропорту Харьков не пустили на рейс неадекватного пассажира

Инцидент произошел 3 июня о время оформления посадки на рейс Харьков – Анталия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что около половины перввого дня к ним оступило заявление от 24-летнего работника пассажирского терминала аэропарта «Харьков».

По его словам, по впемя посадки пассажиров на самолет среди улетающих был 51-летний мужчина, который вел себя неадекватно, нецензурно ругался.

Работник аэропорта сделал ему замечание, но пассажир толкнул сотрудника аэропорта и ударил в подбородок.

В результате буйного пассажира сняли с рейса и вызвали полицию.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.125 «умышленное легкое телесное повреждение».

Напомним, 27 мая в Харькове возле рынка Барабашово произошел конфликт между двумя водителями. По свидетельствам очевидцев, таксист подрезал деда на Hyundai и ударил его по лицу. Мимо проезжали полицейские и вмешались в разборки.

Тэги:  драка, харьков
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