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04.06.2021  11:59   

Труп мужчины нашли на улице Харькова (ФОТО)

ЧП произошло утром 4 июня на Новых Домах


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Утром в соцсетях Харькова появились фото трупа, обнаруженного возле крыльца многоэтажного дома по улице Харьковских Дивизий, 17, сообщает РЕДПОСТ.

В пресс-службе Нацполиции прокомментировали случившееся.

Умершим оказался 40-летний житель Харькова.

«Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти», – сообщила замначальника отдела коммуникации Нацполиции области Оксана Калмыкова.

Происшествие зарегистрировано в Едином учете ХРУП 2.

Напомним, 15 марта на улице Мироносицкой 28-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув c 4 этажа дома.

8 марта в Дробицком яру обнружили тело умершего 36-летнему мужчины. По словам правоохранителей, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Харькове возле многоэтажки нашли труп

Тэги:  труп, харьков
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