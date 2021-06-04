ЧП произошло утром 4 июня на Новых Домах
Утром в соцсетях Харькова появились фото трупа, обнаруженного возле крыльца многоэтажного дома по улице Харьковских Дивизий, 17, сообщает РЕДПОСТ.
В пресс-службе Нацполиции прокомментировали случившееся.
Умершим оказался 40-летний житель Харькова.
«Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти», – сообщила замначальника отдела коммуникации Нацполиции области Оксана Калмыкова.
Происшествие зарегистрировано в Едином учете ХРУП 2.
Напомним, 15 марта на улице Мироносицкой 28-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув c 4 этажа дома.
8 марта в Дробицком яру обнружили тело умершего 36-летнему мужчины. По словам правоохранителей, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
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