04.06.2021 11:25

ДТП в Харькове: на Ботсаду столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла утром 4 июня на проспекте Науки.



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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Note случилось утром 4 июня на проспекте Науки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла около Ботанического сада на полосе движения в сторону Алексеевки.

Автомобиль Toyota совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем Nissan.

По словам очевидцев, водитель джипа на месте ДТП отсутствует. Свидетели не исключают, что он был нетрезвый.

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302. Утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А утром 2 июня не повезло водителям, едущим с Салтовки в центр: на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.