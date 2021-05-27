Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ударил по лицу деда: в Харькове неадекватного водилу усмиряли копы (ВИДЕО)
27.05.2021  19:57   

Ударил по лицу деда: в Харькове неадекватного водилу усмиряли копы (ВИДЕО)

О конфликте на дороге в Харькове сообщили очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове произошел конфликт между двумя водителями.
 
Инцидент имел место возле рынка Барабашово.
 
По свидетельствам очевидцев, таксист подрезал деда на Hyundai и ударил его по лицу.
 
Мимо проезжали полицейские и вмешались в разборки.
 
 
Напомним, что ранее мы писали о драке пьяного водителя с копамифайте водителей на дороге и о том, как водителю проломили голову дверью авто. 
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