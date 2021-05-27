27.05.2021 19:01

«Пусть учится у Харькова и Днепра»: журналисты предложили Офису президента провести профессиональное обучение для Кличко

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, раскритиковал работу Виталия Кличко как городского главы Киева.

Об этом соообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Тимошенко во время пресс-брифинга на конференции UkraineInvest Talks: Dnipro, которая сегодня проходила в Днепре.

«У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь, инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится.

Думаю, в ближайшее время этот вопрос дойдет до логичного финала. И мы поймем, чем, как государственная власть, можем помочь городу Киеву развиваться на другой скорости и с другим качеством», — сообщил Тимошенко.

При этом от журналистов Тимошенко получил предложение провести под эгидой Офиса президента специальный форум для Кличко, чтобы научить его так управлять столицей, как это делают власти Днепра и Харькова.

Предложение было адресовано Тимошенко в связи с тем, что в апреле в ходе Международного форума по развитию городской инфраструктуры в Харькове замглавы Офиса президента отметил успехи города в реализации больших проектов. В том числе, тех, что финансируются с участием государства.

«В Харькове есть свои большие проекты — зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местной властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений больниц находится на финальном этапе. Также есть проект «City Express», который сейчас находится на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача — восстановить ее и поддерживать в дальнейшем», — подчеркнул Кирилл Тимошенко.