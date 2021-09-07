07.09.2021 08:24

На выборах мэра Харькова партия «Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата, — Давид Арахамия

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, в партии нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться за кресло мэра Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг в Facebook по результатам съезда партии «Слуга народа».



«Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться», — сказал Давид Арахамия.



Такое решение подтвердил также председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, отметив, что представители партии могут пойти на выборы как самовыдвиженцы.



«Скорее всего, с большой вероятностью, наша партийная организация не будет выдвигать… Я допускаю, что депутаты городского или иных советов от «Слуги народа» могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они будут сами нести ответственность за свою кампанию, они не смогут использовать символику полноценно и так далее», — сказал он.



Председатель партии также заявил, что кандидата, которого «Слуга народа» будет поддерживать на выборах мэра Харькова, еще не определили.



«Мы будем анализировать, проводить опросы среди наших избирателей. Возможно, если они будут подавляющим большинством за кого-то высказываться… Они обычно так не ведут себя в Харькове — уже был опыт… Будем, наверное, тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку, и наши члены комиссии будут на страже законности в этом процессе», — сказал он.

Ранее РЕДПОСТ писал, что Михаил Добкин, похоже, потерял интерес к избирательной кампании, а участие Юлии Светличной в выборах мэра вызывает вопросы.