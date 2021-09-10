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10.09.2021  15:30   Виталий Хиневич

В Харькове студенты и педагоги вышли на акцию протеста

Студенты и педагоги Харьковского национального университета строительства и архитектуры выступают против объединения с Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени Бекетова.

В Харькове протестуют студенты
Фото "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне». Участники протеста держат в руках плакаты, призывающие не разрушать Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.
 
По мнению организаторов акции, объединение учебных учреждений негативно повлияет на качество образования. 
 
"Когда нас присоединят к университету городского хозяйства, нас распылят. Мы не идем туда целостным архитектурным факультетом. Я не знаю, как будет выглядеть структура строительного факультета, а самое главное - мы будем существовать абсолютно раздельно.
 
Это, прежде всего, негативно повлияет на образование, как архитекторов, так и строителей ", - сообщил старший преподаватель кафедры основ архитектуры ХНУСА Константин Бондаренко.
 
Напомним, перед зданием Харьковской областной государственной администрации 10 июня утром собрались десятки ветеранов МВД. Митингующие требовали от руководства обладминистрации и областного совета поддержать ветеранов в их борьбе с центральными органами власти относительно ветеранских пенсий и надбавок.
 
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  студенты, харьков
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