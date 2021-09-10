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10.09.2021  15:45   

Умер 27-летний экс-защитник ФК "Металлист"

Бывший футболист Денис Барвинко скончался в пятницу 10 сентября. В феврале этого года он отметил свое 27-летие. О причине смерти ничего неизвестно.

Умер Денис Барвинко
 
Как сообщает РЕДПОСТ, Барвинко с 2007 по 2009 год занимался в академии запорожского «Металлурга», после чего перебрался в харьковский «Металлист». В 17 лет он дебютировал в юношеской команде клуба в первенстве ДЮФЛ. В перид с 2011 по 2014 годы игрок провел 7 матчей и сделал 1 ассист за «Металлист» в украинской Премьер-лиге. Также в его активе одна игра в Лиге Европы и три поединка в Кубке Украины.
 
Вызывался в молодежные сборные Украины разных возрастов. За сборную U-21 провел 1 поединок в 2012 году.
 
В последнее время Барвинко был тренером команды чемпионата Днепропетровской области «Энергия» Приднепровск.
 
Редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Барвинко.
 
Источник:   Спортивный Харьков
 Тэги:  деним барвинко, металлист
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