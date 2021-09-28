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28.09.2021  16:10   Виталий Хиневич

Гражданин Нигерии распространял наркотики в Харькове

Сотрудники полиции выявили мужчину, который реализовывал в Харькове наркотические вещества.

Иностранец в Харькове реализовывал наркотики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что иностранец в квартире создал пункт по расфасовке наркотических веществ. Во время санкционированного обыска по месту жительства гражданина Нигерии были выявлены и изъяты электронные весы, упаковки с наркотическими веществами и устройство для измельчения каннабиса.
 
Сотрудники полиции установили, что 32-летний иностранец изготавливал и фасовал наркотические вещества для дальнейшей реализации.
 
По факту совершенного преступления было открыто уголовное производство согласно статьи 307 части 2 Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее сотрудниками полиции был задержан 20-летний житель города Черкасс, который распространял наркотические вещества в Харьковской области.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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