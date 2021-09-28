28.09.2021 16:10 Виталий Хиневич

Гражданин Нигерии распространял наркотики в Харькове

Сотрудники полиции выявили мужчину, который реализовывал в Харькове наркотические вещества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что иностранец в квартире создал пункт по расфасовке наркотических веществ. Во время санкционированного обыска по месту жительства гражданина Нигерии были выявлены и изъяты электронные весы, упаковки с наркотическими веществами и устройство для измельчения каннабиса.

Сотрудники полиции установили, что 32-летний иностранец изготавливал и фасовал наркотические вещества для дальнейшей реализации.

По факту совершенного преступления было открыто уголовное производство согласно статьи 307 части 2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудниками полиции был задержан 20-летний житель города Черкасс, который распространял наркотические вещества в Харьковской области.