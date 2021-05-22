22.05.2021 14:09

В Харькове ювеналы забрали у горе-матери грязных и голодных малолетних детей

Во время осмотра помещения представители власти обнаружили антисанитарные условия проживания двух детей 2 и 8 лет. За детьми никто не присматривал, они были грязные и голодные.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.

По словам старшего инспектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 Марины Колесниченко, проверку условий семьи провели совместно с представителями службы по делам детей Основянского района.

Во время проведения проверки в квартире, где проживала семья, находились пятеро посторонних мужчин, а сама мать была пьяна. В присутствии малолетних детей она высказывалась нецензурной бранью.

Правоохранители приняли решение изъять малолетних детей из неблагополучной семьи и временно поместить в Городскую детскую клиническую больницу №24, где они пройдут медобследование и получат необходимое лечение в случае необходимости,

На 38-летню женщину сотрудниками правоохранительных органов составлено два админпротокола по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 173-2 (домашнее насилие) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также подано ходатайство в комиссию по вопросам защиты прав ребенка исполнительного комитета Харьковского городского совета о целесообразности лишения женщины родительских прав.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 7 мая во время патрулирования территории в парке по улице Алчевских работники ювенальной превенции заметили маленькую девочку, которая гуляла сама без присмотра взрослых.



Менее чем за час полицейские нашли мать и няню девочки. По их словам, 26-летняя мать оставила ребенка на 51-летнюю няню, которая не досмотрела за ребенком.