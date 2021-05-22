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22.05.2021  22:09   

Наливайки, барахолка, дороги. Эти у другие вопросы беспокоят жителей Салтовки

Игорь Терехов 22 мая провел встречу с жителями нескольких микрорайонов Салтовки.


Фото из интернета

Местные жители обратились к и.о мэра с просьбой по ремонту подъездов, тротуаров и дорог. Все заявки сразу же были переданы в профильные департаменты и коммунальные предприятия.

Также жильцы дома по пр. Тракторостроителей, 75 пожаловались на «наливайку», которая работает в соседнем здании. Игорь Терехов заверил, что ее работа будет прекращена в ближайшее время. В этом же микрорайоне запланирован ремонт внутриквартальной дороги и работы по благоустройству территории.


В свою очередь жильцы домов по ул. Героев Труда, 17-19 обратились с просьбой расширить торговую площадку, где по выходным работает «барахолка». Игоря Терехов заявил, что городская власть постарается решить этот вопрос, как и проблему с работающими тут же «наливайками».



Также профильному департаменту было поручено изучить возможность сделать остановку трамвая в этом микрорайоне более удобной для пассажиров.


 

Тэги:  терехов, обход
 
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