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21.08.2021  19:43   

Как выглядит сад Шевченко перед Днем города (видео)

В саду Шевченко в выходные дни не только отдыхают. Коммунальные службы работают постоянно, ведь поддерживать места отдыха харьковчан и гостей города в чистоте необходимо постоянно.


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Корреспондент РЕДПОСТ прогулялся любимым местом отдыха харьковчан и снял небольшой видеоотчет.
 
Пока харьковчане отдыхают, делают фотографии и просто прогуливаются по аллеям, или сидят в излюбленном кафе "Кристалл", которое у многих ассоциируется с детством, коммунальщики работают на благо города, вывозят мусор, подрезают ветки деревьев и настраивают освещение парковой зоны. 
 
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Тэги:  харьков, сад шевченко
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