21.08.2021 19:43

Как выглядит сад Шевченко перед Днем города (видео)

В саду Шевченко в выходные дни не только отдыхают. Коммунальные службы работают постоянно, ведь поддерживать места отдыха харьковчан и гостей города в чистоте необходимо постоянно.



РЕДПОСТ

Корреспондент РЕДПОСТ прогулялся любимым местом отдыха харьковчан и снял небольшой видеоотчет.

Пока харьковчане отдыхают, делают фотографии и просто прогуливаются по аллеям, или сидят в излюбленном кафе "Кристалл", которое у многих ассоциируется с детством, коммунальщики работают на благо города, вывозят мусор, подрезают ветки деревьев и настраивают освещение парковой зоны.

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