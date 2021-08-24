24.08.2021 14:04

В Харькове открыли смотровую площадку на Госпроме: прямой эфир

Сегодня прошло официальное открытие смотровой площадки в Госпроме, которую все харьковчане ждали с нетерпением.



// РЕДПОСТ

Для многих из горожан было мечтой увидеть Харьков из главного здания города, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Теперь это станет доступным для любого желающего по предварительной записи, которая стартует 25 августа. В будущем записаться можно будет через сайт Харьковского областного туристическо-информационного центра.



Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а зимой с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный.



Но для того, чтобы вы не ждали регистрации и похода, мы проводим прямой эфир, в котором вы можете увидеть, где же это, как это выглядит и какой вид открывается с площадки. Переходите по ссылке и смотрите.

Напомним, мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, пройдут в разных районах города.

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