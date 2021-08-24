24.08.2021 14:19

В "Кадетском корпусе" в Харькове состоялось торжественное посвящение в кадеты

В Государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» 24 августа провели посвящение в кадеты.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в мероприятии приняли участие вновь поступившие кадеты и их родители, которых ознакомили с работой учебного учреждения.

Успехов в учебе им пожелал руководитель города Игорь Терехов. Он отметил, что все кадеты независимо от прописки получат Карту харьковчанина.

«Символично, что это мероприятие проходит в день 30-летия Независимости Украины, и здесь собрались ребята, которые выбрали нелегкий путь – защищать Родину. Среди вас уже много девушек. Часть из вас приехала в Харьков из других городов, но я уверен, что вы полюбите наш город и станете харьковчанами.

Вчера на День города мы вручили вашему начальнику Алексею Середе наивысшую награду Харькова – звание Почетный гражданин города Харькова. Уверен, что это станет еще одним импульсом развития Кадетского корпуса. Поздравляю всех с Днем Независимости, желаю успехов, крепкого здоровья и удачи!» - отметил Игорь Терехов.

В свою очередь начальник Кадетского корпуса Алексей Середа подчеркнул, что поступить в учреждение было нелегкой задачей, и поздравил всех, кто с ней справился. Также он рассказал ученикам и родителям о новых объектах, которые стоит посмотреть в городе.

Отметим, что всего в новом учебном году в Кадетском корпусе будет воспитываться около 600 юношей и девушек, в том числе – около 280 из них только поступили в учебное учреждение.

Напомним, 29 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького традиционно прошла церемония выпуска и Последний звонок для кадетов.

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