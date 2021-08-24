Главная Фото Армия В "Кадетском корпусе" в Харькове состоялось торжественное посвящение в кадеты
24.08.2021  14:19   

В "Кадетском корпусе" в Харькове состоялось торжественное посвящение в кадеты

В Государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» 24 августа провели посвящение в кадеты.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в мероприятии приняли участие вновь поступившие кадеты и их родители, которых ознакомили с работой учебного учреждения.
 
Успехов в учебе им пожелал руководитель города Игорь Терехов. Он отметил, что все кадеты независимо от прописки получат Карту харьковчанина.
 
«Символично, что это мероприятие проходит в день 30-летия Независимости Украины, и здесь собрались ребята, которые выбрали нелегкий путь – защищать Родину. Среди вас уже много девушек.  Часть из вас приехала в Харьков из других городов, но я уверен, что вы полюбите наш город и станете харьковчанами.
 
Вчера на День города мы вручили вашему начальнику Алексею Середе наивысшую награду Харькова – звание Почетный гражданин города Харькова.  Уверен, что это станет еще одним импульсом развития Кадетского корпуса. Поздравляю всех с Днем  Независимости, желаю успехов, крепкого здоровья и удачи!» - отметил Игорь Терехов.
 
В свою очередь начальник Кадетского корпуса  Алексей Середа подчеркнул, что поступить в учреждение было нелегкой задачей, и поздравил всех, кто с ней справился. Также он рассказал ученикам и родителям о новых объектах, которые стоит посмотреть в городе. 
 
Отметим, что всего в новом учебном году в Кадетском корпусе будет воспитываться около 600 юношей и девушек, в том числе – около 280 из них только поступили в учебное учреждение.
 
Напомним, 29 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького традиционно прошла церемония выпуска и Последний звонок для кадетов.

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Тэги:  харьков, кадетский порпус
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