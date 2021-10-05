05.10.2021 12:40 Евгений Клочко

Пик коронавируса: в Харькове увеличивают количество койко-мест для инфицированных COVID-19

В Харьковской области за прошедшие сутки заболели 940 человек, в Харькове - 749 и это почти 2/3 от всех заболевших, сообщила вице-мэр Светлана Горбунова Рубан.

Как сообщает РЕДПОСТ , до сегодняшнего дня в городе Харькове насчитывалось 770 коек для лечения коронавирусной болезни. На утро 5 октября количество койко-мест было увеличено до 1020 в 17-й и 18-й больницах. С 1 октября больных коронавирусом рожениц стал принимать 2-й роддом.

На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 9432 человека, в то время как на прошлой неделе это количество составляло порядка 4500. То есть почти вдвое увеличилось их количество. За прошлую неделю заболели 5162 человека, это на 37% больше, чем неделей ранее. А вот умерли на прошлой неделе 90 человек. Это прискорбное цифры, потому что неделю назад количество умерших составляло 34 человека.

На сегодняшний день в больницах города госпитализированы 454 человека, в то время как на прошлой неделе их было 382.

"Мы интенсивно работаем, чтобы все люди были своевременно госпитализированы. Но наблюдаем такую картину, что у ковидных больных наблюдаются панические атаки и психические расстройства. Поэтому нам с этой стороны тоже нужно поработать. Люди просто не хотят выписываться и очень боятся", - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

По ее информации, из госпитализированных только 3-4% - люди вакцинированные, и это лишний раз подчеркивает, что сегодняшнюю пандемию называют пандемией невакцинированных людей.

Также она рассказала, что на 5 октября в Харькове сделали прививки от COVID-19 346504 человека. Только за последнюю неделю было проведено 29000 вакцинаций.

"Напряженная ситуация остаётся в наших поликлиниках, очень много обращений. И очень много желающих подписать декларацию с врачом. Хочу напомнить о том, что декларацию можно подписать только с тем врачом, у кого менее 2000 деклараций.

Мы стремимся и далее расширять коечный фонд, но дело в том, что новые койки нужно подключать к кислороду. Новые койки, которые мы открыли, ещё без кислорода. Мы туда переводим людей, у которых уже прошёл острый пик заболевания. На сегодняшний день у нас 888 концентраторов и 543 точки с поточным кислородом. Мы поставили дополнительную бочку на 11 кубометров в 25-й больнице и теперь ещё нужно будет в 18-й больнице подключить ёмкость. Из 110 кроватей, которые там установлены, всего 50 мест обеспеченно потоковым кислородом", - сказала вице-мэр Светлана Горбунова Рубан.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 октября.