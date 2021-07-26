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26.07.2021  16:46   

Аварийное торможение лифта с пассажиром: комментарий горсовета (фото)

Обрыва лифта, как писали соцсети, не было: все тросы не месте.


//Facebook
Комментарии по поводу происшествия с лифтом в третьем подъезде дома №24 по улице Золочевской дал директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко, сообщает РЕДПОСТ.
 
Пожилая жительница подъезда спускалась на лифте вниз с седьмого этажа. На уровне пятого этажа автоматика по какой-то причине включила аварийное торможение. Лифт остановился вместе с пассажиркой. Прибывший на место техник открыл двери, женщина вышла из лифта самостоятельно.
 
Видимых повреждений на женщине не было, сообщил Юрий Сидоренко в своем посте в Фейсбуке. Также он акцентировал внимание, что обрыва лифта не было, все тросы на месте.
 
На это указывают и фотографии механизмов лифта после происшествий. Также есть фото журнала техобслуживания этого лифта. Последний раз он был обследован шесть дней назад и неисправностей найдено не было.

После происшествия дочь пассажирки лифта вызвала скорую, и женщину повезли на обследование в больницу скорой и неотложной помощи. Медики осмотрели женщину, не нашли никаких травм и выписали домой, сообщили в пресс-службе горсовета.

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Тэги:  лифт, харьков
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