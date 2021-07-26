26.07.2021 16:06

В Харькове открылась Олимпийская фан-зона (фото)

На большом экране главной сцены парка Горького можно будет наблюдать как развиваются события на Олимпиаде 2020 в Токио.



// РЕДПОСТ

Сегодня днем в парке Горького начала работать Олимпийская зона, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Открытие приурочено к выступлению тяжелоатлетки Камиллы Конотоп, воспитанницы харьковского областного спортивного колледжа. Её пришли поддержать коллеги, спортсмены и простые харьковчане. На Камиллу возлагает большие надежды директор школы и другие воспитанники, так как уровень подготовки, подчёркивают в учебном учреждении, на высоком уровне.

Штангистка Конотоп выступала в весовой категории 55 килограммов, в первой попытке в рывке подняла штангу весом 92 кг, во второй – 94 кг. И именно они позволили харьковской спорсменке разместиться перед толчком на 4-м месте. По итогам первого упражнения в тяжелой атлетике у харьковчанки остаются шансы оказаться на олимпийском пьедестале Олимпиады-2020.





Кроме того, за эти несколько дней Украина уже успела завоевать две бронзовые медали: ими награждены 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин. Он стал единственным украинским шпажистом, прошедшим в полуфинал.

Всего в состав украинской сборной вошли 157 украинских спортсменов, 16 из них харьковчане, которые будут демонстрировать свои достижения в семи видах спорта. Закончится Олимпиада 2020 8 августа.