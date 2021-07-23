23.07.2021 13:59 Рита Парфенова

Харьковчане на Олимпиаде в Токио: в каких вида спорта ждем медали

Уже завтра 16 харьковских спортсменов начнут борьбу за олимпийские медали в Токио.



// city.kharkov.ua

Само открытие XXXII летних Олимпийских игры-2020 начнется сегодня, 23 июля, в 14.00 по киевскому времени в Токио (Япония), сообщает РЕДПОСТ.

Харьков в составе национальной сборной Украины представляют 16 спортсменов, они выступают в семи видах спорта.

1. Бокс

Харьковские боксеры Николай Буценко (весовая категория 52-57 кг) и Ярослав Харциз (63-69 кг)проведут стартовые поединки в первые дни Олимпиады, 24-25 июля.

2-3. Теннис и Настольный теннис

Харьковчанка Элина Свитолина выйдет на олимпийские теннистые корты 24-25 июля. А 24 июля пройдут соревнования по настольному теннису, где будет соревноваться Анна Гапонова.

3. Синхронное плавание

Сборная Украины по синхронному плаванию полностью состоит ​​из харьковских спортсменок. Федина Марта, Савчук Анастасия, Алексеева Марина, Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Яхно Елизавета, Резник Екатерина, Шинкаренко Алина будут выступать со 2 по 7 августа.

5. Тяжелая атлетика

За олимпийское золото в тяжелой атлетике Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) начнет борьбу 26 июля. 1 августа придет время выступить Иринк Деха (до 76 кг.

6. Фехтование

Роман Свичкарь представит Харьков 25 июля в соревнованиях по фехтованию на шпагах.

7. Легкая атлетика

Марина Килипко (прыжки с шестом) начнет борьбу 2 августа.



С полным расписанием соревнований с участием харьковских спортсменов можно ознакомиться здесь.



Напомним, в нашем городе запущен флэш-моб в поддержку харьковских спортсменов, которые защищают честь Украины на Олимпийских играх в Токио.

Пока же читателям РЕДПОСТ предлагается вспомнить историю Олимпийских игр и ответить, какая страна собрала самый богатый урожай олимпийских наград. Сделать это вы сможете в нашем опросе.