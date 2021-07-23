Харьковчане на Олимпиаде в Токио: в каких вида спорта ждем медали

Уже завтра 16 харьковских спортсменов начнут борьбу за олимпийские медали в Токио.
Само открытие XXXII летних Олимпийских игры-2020 начнется сегодня, 23 июля, в 14.00 по киевскому времени в Токио (Япония), сообщает РЕДПОСТ.
Харьков в составе национальной сборной Украины представляют 16 спортсменов, они выступают в семи видах спорта.
1. Бокс
Харьковские боксеры Николай Буценко (весовая категория 52-57 кг) и Ярослав Харциз (63-69 кг)проведут стартовые поединки в первые дни Олимпиады, 24-25 июля.
2-3. Теннис и Настольный теннис
Харьковчанка Элина Свитолина выйдет на олимпийские теннистые корты 24-25 июля. А 24 июля пройдут соревнования по настольному теннису, где будет соревноваться Анна Гапонова.
3. Синхронное плавание
Сборная Украины по синхронному плаванию полностью состоит из харьковских спортсменок. Федина Марта, Савчук Анастасия, Алексеева Марина, Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Яхно Елизавета, Резник Екатерина, Шинкаренко Алина будут выступать со 2 по 7 августа.
5. Тяжелая атлетика
За олимпийское золото в тяжелой атлетике Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) начнет борьбу 26 июля. 1 августа придет время выступить Иринк Деха (до 76 кг.
6. Фехтование
Роман Свичкарь представит Харьков 25 июля в соревнованиях по фехтованию на шпагах.
7. Легкая атлетика
Марина Килипко (прыжки с шестом) начнет борьбу 2 августа.
С полным расписанием соревнований с участием харьковских спортсменов можно ознакомиться здесь.
Напомним, в нашем городе запущен флэш-моб в поддержку харьковских спортсменов, которые защищают честь Украины на Олимпийских играх в Токио.
Пока же читателям РЕДПОСТ предлагается вспомнить историю Олимпийских игр и ответить, какая страна собрала самый богатый урожай олимпийских наград. Сделать это вы сможете в нашем опросе.
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