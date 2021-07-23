Харьковчанин совершит рекордный заплыв с флейтой

23.07.2021 14:16

Харьковчанин будет плыть на спине и играть на флейте. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя Национального Реестра Рекордов Украины Лану Ветрову.

В субботу, 24 июля, харьковчанин Андрей Могилко планирует поставить рекорд. Андрей будет плыть на спине по Зеленогайскому озеру в поселке Высокий, при этом исполняя композиции на флейте. Радовать слушатель будут музыкальные произведения Шри Чинмоя.

Претендент на рекорд планирует начать заплыв без музыкального инструмента. Мужчине доставят его при помощи радиоуправляемой яхты. Всего должно прозвучать около семи произведений.

Каждый претендент на рекорд имеет три попытки. Андрей планирует установить свой рекорд со второй попытки. Мероприятие должно пройти примерно за 15 минут.

Чтобы стать свидетелем рекорда необходимо прийти к Зеленогайскому озеру в эту субботу в 14.00.