Харьковчанин совершит рекордный заплыв с флейтой

Харьковчанин будет плыть на спине и играть на флейте. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя Национального Реестра Рекордов Украины Лану Ветрову.
Напомним, харьковские велолюбители установили новый рекорд Украины, заполнив контур Украины на площади Свободы участниками Велопробега.
Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажность:
давление:
ветер: