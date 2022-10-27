27.10.2022 16:22

Як вибрати чохол на iPhone 13 і не розгубитися в різноманітті варіантів

Продукція Apple — лідер рейтингів продажів у всьому світі. А iPhone 13, що вийшов у світ минулого року, попри існування вже iPhone 14, залишається популярним і широко популярним серед користувачів. Це один із тих унікальних випадків, коли гаджет активно продається і купується як на первинному, так і на вторинному ринку, і при цьому не дуже втрачає ціну.

Незалежно від того, купується смартфон у магазині або з рук, він вимагає надійного захисту та внесення індивідуальності, з чим успішно справляються сучасні та функціональні чохли на Айфон 13

На що звернути увагу в першу чергу

Гаджети Apple — той випадок, коли можна підібрати чохол, здатний повністю задовольнити як дизайн, так і функціональність. Але більшість кейсів від минулих моделей не підходять до iPhone 13 через нову систему камер, зміни товщини та зміщення бічних кнопок.

При покупці нового варто враховувати й модифікацію пристрою, оскільки не всі чохли підходять до всіх айфонів 13. Також слід взяти до уваги:

сумісність кейсу з MagSafe;

наявність підтримки анімації Apple;

простоту встановлення.

Вибір формфактора

Форму чохла для iPhone 13 вибирають, виходячи з особливостей експлуатації:

Класичні накладки — найпоширеніший вид кейсів завдяки величезній різноманітності дизайнерських рішень. Накладка із силікону, різних пластиків, скла, арміда або навіть кевлару закриває задню панель та бічні поверхні, але не захищає дисплей. Деякі моделі позиціюються як протиударні внаслідок наявності розширеного бампера та посиленої задньої поверхні. Накладки підходять, якщо телефон найчастіше носиться в кишені та не контактує з іншими предметами.

Книжки — на відміну від накладок, забезпечують захист та дисплею, а також ідеально вписуються в образ сучасної ділової людини внаслідок використання шкіри та суворого дизайну. Краще зупинити вибір на них, якщо смартфон найчастіше носиться у сумці, рюкзаку.

Чохол-гаманець — багатофункціональний чохол, що є похідним від чохла-книжки. Внаслідок наявності в ньому відділень, що оформляються різними способами, в них зручно зберігати пластикові картки, готівку, усуваючи необхідність носити з собою портмоне.

Купити якісні чохли на Айфон 13 будь-якого типу можна у «Stylus». При цьому низькі ціни та величезний вибір дозволяють створити власну колекцію чохлів та змінювати їх залежно від настрою та створеного образу.